Torosyan Tarışmasında Yeni Bir Aşama
Edhem Eldem Yüzbaşı Torosyan’ın anılarının niçin uydurma olduğu iddialarını yeniden yazdı. Ana iddiası Osmanlı Belgelerinin sahte olması, buradan hareketle tüm anının uydurma olduğunu ileri sürüyor; Taner Akçam ve Ayhan Aktar bu iddialara cevap veriyorlar. Onların iddiası da, yeni araştırmalarla, Torosyan’ın anısında verilen ve yanlış olduğu zannedilen bir çok bilginin bile doğru olduğunun açığa çıktığı ve bu yeni bilgiler ışığında resmi tarih bilgilerinin bile düzeltilmesi gerektiği... Yani onlara göre, “sahtelik” iddiası artık bir iddia değil bir komedi...
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