Türkiye casusluk iddiaları üzerine Lahey'deki diplomatını geri çağırdı

Türkiye, Hollanda'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla karşı karşıya olan Lahey'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatını geri çağırdı. Niederlande Binnenhof, Den Haag (Getty Images/AFP/S. Koning). Hollanda hükümeti, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimine Hollanda'da sempati duymuş olabilecek isimlerin olduğu bir liste hazırlamakla suçlanan diplomatı Yusuf Acar'ı merkeze geri çağırdığını açıkladı.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde Din İşleri Ataşesi olarak görev yapan Yusuf Acar, Hollanda'da yaşayan Gülen yapılanması üyeleri ve 15 Temmuz darbe girişimi taraftarları hakkında fişleme yaptığı ve liste tuttuğu gerekçesi ile tartışmalara neden olmuştu.
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hollanda temsilcisi olan Acar'ın faaliyetlerini ‘kabul edilemez‘ olarak nitelendirmişti. Koenders daha önce ‘istenmeyen kişi‘ ilan ettiği Acar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'ya uzanan kolu olduğunu öne sürerek, bunun Erdoğan‘ın giderek artan otoriter yönetim biçiminin bir tezahürü olduğunu savunmuştu.
Türkiye'nin istihbarat faaliyetleri iddiaları
Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders ve Sosyal İşler Bakanı Lodewijk Asscher, Hollanda parlamentosuna yazdıkları ortak mektupta ayrıca, Yusuf Acar'ın istihbarat çalışmalarını, ‘Hollanda vatandaşlarının hayatına kabul edilemez ve istenmeyen bir müdahele‘ olarak değerlendirmişti.
Türk hükümeti 15 Temmuz darbe girişimindemn sözkonusu darbe girişiminden Fethullah Gülen liderliğindeki Gülen yapılanmasını sorumlu tutuyor. Hollanda'da yaşayan yaklaşık 500 bin Türkiye kökenli arasında bulunan bazı Gülen sempatizanlarının ölüm tehditleri aldığı iddia ediliyor. Son olarak Almanya'nın Hamburg kentinde de bir Türk vatandaşı, Türkiye adına bu kentte yaşayan Kürtlerle ilgili bilgi topladığı gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.
©Deutsche Welle Türkçe
Reuters/DW, ET/BÖ
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