Türkiyeli Rumlar Fener Rum Lisesinde komşularını ağırladı!

Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Vlahsaray Panaya Kilisesi restorasyon süreci ve tarihi tanıtıldı. Geçtiğimiz hafta Laki Vingas’ın öncülüğünde Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da katıldığı etkinlik vesilesi ile Vlahsaray Panaya Kilisesi restorasyon süreci ve tarihi tanıtıldı. ‘Geçmiş ve Gelecek Tasavvuru ile Vlahsaray Panaya Kilisesi’ adı ile düzenlenen etkinliğin bir diğer önemli yönü ise ilk kez Fener, Balat sokaklarına ve harap durumda olan Vlahsaray Panaya Kilisesine asılan afişle Fenerli Rumların komşularını evlerine davet etmesiydi.Geçmişte yaşanan acı olayların travmasını atlatmaya çalışan Rum toplumu bu etkinlik vesilesi ile kapılarını uzun aradan sonra ilk kez komşularına açmış oldular. Konu ile ilgili düşüncelerini belirten Vingas bu etkinliğin umut verici olduğunu, komşularından aldıkları olumlu tepkileri de dile getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın yanı sıra Fener Rum Patriği Bartholomeos da hazır bulundu. Sunumun ardından konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “1970 yılındaki yangında harap olmuş ve işlevini sürdüremez hale gelmişti. Bu yapının restore edilerek yeniden ibadete açılması için çalışmalar devam ediyor. Bu bakımdan Kültürel Mirası Koruma Derneği ile Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’nın gayretleri takdire şayandır” dedi.
Türkiye’nin farklı din ve medeniyetlerin kardeşçe yaşadığı bir coğrafya olduğunu belirten Bakan Avcı, “Son dönemlerde dünyanın birçok bölgesinde cereyan eden ve bütün insanlığı tehdit eden menfi olaylar hepimizi derinden etkilemektedir. Bu olumsuz vakaların son bulmasının yegane yolunun bütün semavi dinlerin temelinde yer alan hayat hakkının kutsallığı ve hoşgörü prensibini dünyaya hakim kılma olduğunu düşünüyoruz. Birçok elim olayla geride bıraktığımız 2016 yılının sona erdiği bugünlerde, 2017 yılının bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
Rum toplumunun da geniş topluma açılabileceği ve komşularını ağırlayacağı nice etkinlikler dileğiyle…
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http://www.salom.com.tr//haber-101578-turkiyeli_rumlar_fener_rum__lisesinde_komsularini_agirladi_.html
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