Ukrayna Berejani Sb. Grigor Lusavoriç Kilisesi Kompleksi, Ermeni cemaatine teslim edildi

Ukrayna Berejani’de devlet tarihi-mimari koruma parkı uhdesindeki Sb. Grigor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Kompleksi, Ukrayna Ermeni Apostolik Kilisesi cemaatine teslim edildi. AnalitikaUA.net’in verdiği habere göre, Ukrayna Ermenileri Birliği (UEB) Bşk. Vilen Şatvoryan kararı ‘tarihi’ olarak nitelendirdi. Berejani Sb. Grigor Lusavoriç Ermeni Kilisesi 1764’de aynı mekanda bulunan esi ahşap Ermeni kilisesi yerine inşa edildi.
Barok üslupta ve Ermeni toplumunca inşa edilen kilise, 17. ve 18. yy’da kent yaşamında önemli bir yere sahipti.
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