Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael hayatını kaybetti

George Michael'ın ölümünü kamuoyuna duyuran şarkıcının menajeri Michael Lippman, Michael'ın Pazar günü Oxfordshire'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, George Michael'ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını açıkladı. Yunan asıllı olan George Michael (gerçek adı Georgios Kyriacos Panayiotou), 1981'de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı."Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom", "Careless Whisper", "I'm Your Man" ve "The Edge of Heaven" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, 1986'da dağıldı.
George Michael daha sonra solo kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde 100 milyondan fazla albüm sattı. Şarkıları İngiltere'de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2016/12/26/%C4%B0ngiliz-%C5%9Fark%C4%B1c%C4%B1-George-Michael/96714
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