Yeni Söz gazetesi: Roma'nızı da, Paris'inizi de, Berlin'inize de başınıza geçirip İslam toprağı yapacağız!

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Söz gazetesi, Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin olarak, tartışma yaratacak ifadelerin yer aldığı manşet haberle çıktı. "Katil ve uzantıları, yakında kökünüzü kurutacağız" başlığıyla yayımlanan haberde, "Ey iblisin çocukları! Bekleyin Roma'nızı da, Viyana'nızı da, Paris'inizi de, Londra'nızı da, Berlin'inize de başınıza geçirip, İslam toprağı ve mazlum sığınağı yapacağız" dendi.

Gazetenin bugünkü birinci sayfasında ayrıca ters hilalli bayrak posteri de hediye edildi. Ters hilalin "İstiklal Savaşı zamanında da açıldığı ve savaşı temsil ettiği" söylendi.