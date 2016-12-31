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Շնորհաւոր Նոր Տարի - Yeni Yılınız Kutlu Olsun-Happy New Year- Bonne Annee

Değerli Hyetert Okurlarının yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve çok mutlu uzun yıllar diliyoruz. Yeni yılın insanlığa barış, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. HYETERT 

tarih: Cumartesi, Aralık 31, 2016
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