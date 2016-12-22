Yılın en iyi futbolcusu yine Henrikh Mkhitaryan

Ermenistan Futbol Federasyonu “Yılın en iyi futbolcusu’’ için yapılan oylamanın sonuçlarını açıkladı. Oylamada 245 puan toplayan Ermenistan futbol milli takımı kaptanı ve İngliz devi Manchester United'in orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan 6. kere yılın en iyi futbolcusu unvanını kazandı.
İkinci sırada 56 puan ile Portekiz “Martitimu” takımının oyuncusu Gevorg Gazaryan, üçüncü sırada ise 45 puanla ABE “Al-Fujeyra” kulübünde oynayan Markos Pizeli yer aldı.
Geçtiğimiz hafta UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Henrikh Mkhitaryan, oyların yüzde 29'unu alarak haftanın en iyi ikinci futbolcusu olmuştu.
27 yaşındaki Ermeni futbolcu Mkhitaryan kariyerine ülkesinde Pyunik takımında başladı. 2006'da A Takım'a yükselen oyuncu, 2009'da Metalurg Donetsk'e oradan da 1 yıl sonra Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. 2013'te Dortmund'un dikkatini çeken Ermeni futbolcu 27,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman kulübüne gitti. Mkhitaryan geçen sezon Dortmund formasıyla çıktığı 52 maçta 23 gol ve 32 asist yapmış.
Bu yıl ise Alman kulübünden yapılan açıklamada Mkhitaryan için İngiliz deviyle anlaşma sağlandığı belirtilmiş. Manchester United, bu transfer için Dortmund'a 42,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kaynak: Ermenihaber.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder