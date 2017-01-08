200 yıllık kilise otopark olarak kullanılıyor

Elazığ’da 200 yıllık tarihi Ermeni Protestan Kilisesi, özel sermayeye satılmasının ardından otoparka dönüştürüldü. Elazığ’da yaklaşık 200 yıl boyunca Ermeni ve Süryani halkına hizmet veren Ermeni Protestan Kilisesi, özel sermayeye satılarak otoparka dönüştürüldü. Hak ettiği koruma önlemleri alınmayan kilisenin duvarlarına otopark işletmecileri tarafından tabelalar çakılması dikkat çekiyor. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan Ermeni Protestan Kilisesi, daha önce de un fabrikası, pazar yeri ve hayvan pazarı olarak kullanılmıştı.
‘KİLİSE İLE BİRLİKTE ANILAR DA YOK OLDU’
Şehir merkezinde bulunan Ermeni Protestan Kilisesi’nin 200 yıllık tarihine rağmen maruz bırakıldığı uygulamaların ilk kez yaşanmadığını belirten yöre halkından bir yurttaş, “Bize dedelerimizin eski gayrimüslim komşuları ile yaşadıkları anıları hatırlatan tek miras bu tarihi kilise kalmıştı. Şimdi bu miras yok olmanın eşiğinde” diyerek tepki gösterdi.
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