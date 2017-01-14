2016'da "Zvartnots" Havalimanında yolcu trafiği 2 milyon sınırını geçti

2016 yılında Ermenistan'ın havalimanlarındaki yolcu trafiği, 2015'e göre yüzde 10.4 (200.000 kişi) arttı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün genel sekreteri Satenik Hovhannisyan'ın paylaştığı bilgiye göre, Kasım- Aralık 2016 dönemde "Zvartnots" Havaliman'ında yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 2.105.540 seviyesinde gerçekleşti.
2016 tarihinde "Zvartnots" Havaliman'ında yolcu trafiği 2 milyon sınırını geçti. Bu rakam, 1992 yılından beri en yüksek sonuçtur.
2016'da Yerevan'dan hava yolu ile gidenler sayısı, 1.048.153 olarak kaydedildi, gelen yolcu sayısı ise 1.057.387 oldu. 2015 yılında ise giden yolcu sayısı 944.373, gelenler sayısı da 935.294 olmuştu.
Böylece, 2016 yılında gelen yolcu sayısı, gidenlerden 8500 ile daha büyük oldu.
Aralık 2016'da yolcu akımı, 189.018 olup, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.4 artış gösterdi.
2016 yılında "Zvartnots" havalimanında toplam 9266 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 2.8 arttı.
Sekiz aylık aradan sonra yeniden faaliyete başlayan Gyumri "Şirak" Havaliman'ında ise 2016 yılında yolcu trafiği, 12.421 seviyesinde gerçekleşti. Sadece Aralık ayında ise yolcu trafiği 2557 olarak kaydedildi.
Kaynak: Ermenihaber.am
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