25 Ocak'ta Ermenistan’a soğuk hava siklonu nüfuz edecek.

25 Ocak günü ikinci yarısından itibaren Ermenistan’a soğuk hava siklonu nüfuz edecek; b çerçvede 26-28 Ocak’ta zaman zaman kar yağışı kaydedilecek. Nispeten daha yoğun olacak 27 Ocak’taki yağış sonrasında ısı yükselecek. Bilgi bugün 23 Ocak’ta Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı olağan haftalık istişare toplantısı esnasında «Meteoroloji ve Ortam Üzerin Aktif Nüfuz Hizmetleri» Kar Amacı Gümeyen Kamu Kurumu Direktörü L. Vardanyan’dan geldi.
Isı 26 Ocak gecesi tüm eyaletlerde8-10° C ısınacak, ardından 28 Ocak’a dek değişmeyecek. Erivan’da 26-28 Ocak gecesi -5, -7°C, gündüz -1, -3°C ısı kaydedilecek.
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