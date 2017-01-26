AB elçisi: Ermenistan-AB müzakerelerinde son etaptayız

Ermenistan-AB ilişkileri bağlamında 2016 yılı iyiydi, yoğun siyasi diyalog gerçekleşti; Ermenistan ve AB arasında müzakere edilen Çerçeve Anlaşma yeni düzeye ulaştırılacak. Beyan bugün 24 Ocak’ta düzenlenen basın toplantısında AB Ermenistan Delegasyonu Bşk., elçi Piotr Switalski’den geldi.
Switalski şunları kaydetti:
«AB-Ermenistan Çerçeve Anlaşması müzakerelerinde 6 etap gerçekleşti.Çerçeve Anlaşma esasta siyasi bölüme ilişkindi, bunun dışında ticari meselelere ilişkin müzakereler oldu. 2017 yılında Çerçeve Anlaşmanın gerçekliğe dönüşmesi perspektifinde oldukça iyimseriz; müzakereciler anlaşmanın imzalanmasına çok yakınlar.
Yeni Çerçeve Anlaşmanın bu yıl gerçekliğe dönüşmesi umudunu taşıyoruz. Biz gerçekte müzakerelerin son etabındayız. Hem Ermeni çalışma arkadaşlarımız hem de Brüksel tarafından çok zorlu bir çalışma gerçekleştirilmekte. Somut tarihe ilişkin konuşamayız, ancak müzakerecilerin anlaşmanın imzalanmasına çok yakınlar. Her şey iyi ilerlerse, müzakerelerde nihai görünüme getirilmesi 2017 yılının ciddi hadisesi olur» dedi, Yeni Çerçeve anlaşmanın Ermenistan-AB ikili ilişkilerine yni bir nitelik kazandırabileceğini sözlerine ekledi.
Switalski, 2016 yılında Brüksel’den Ermenistan’a yapılan parasal akışlarda rekor kaydediği, 7 milyonu önümüzdeki parlamento seçimleri hazırlıkları için olmak üzere 62 milyon Avro destek gösterildiğini kaydetti.
AB elçisi, 2017’de AB için Ermenistan’da öncelikli doğrultunun 2 Nisan’da yapılacak parlamento seçimleri olacağının altını çizdi.
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