ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’deki Vatandaşlarına Uyarı

İstanbul Ortaköy’deki Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının hemen ardından Amerika Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2017 tarihli yazılı açıklamasında Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı. “İstanbul Ortaköy’deki Reina gece kulübünde ateş açıldığı yönünde haberler alınmaktadır. Çok sayıda kişinin öldüğü duyumu alınmıştır” denilen uyarıda Amerikan vatandaşlarından saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları ve Amerika’da yaşayan aile bireylerini durumlarından haberdar etmeleri istendi.
Açıklamada Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına da yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılılar’ın, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Bu mekanların yalnızca restoranlarla sınırlı olmadığı, ticaret merkezleri, ibadet yerleri ve ulaştırma noktaları da olduğu kaydediliyor.
http://www.amerikaninsesi.com/a/abd-disisleri-bakanligi-ndan-turkiye-deki-vatandaslarina-uyari/3658621.html
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