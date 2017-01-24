ABD Ermeni Davası Konseyi, Paylan'ı korumak için temaslarda bulunuyor

Amerika Ermeni Davası Konseyi (ANCA), TBMM Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın ifade özgürlüğünü korumak için ABD hükümetine baskı yapmaya devam ediyor. Washington merkezli ANCA İcra Direktörü Aram Hambaryan, konuyla ilgili şu değerlendirmesini yaptı: "İlk olarak Türkiye'de ABD Büyükelçisi John Bass'a ANCA tarafından gönderilen Mayıs 2016 tarihli mektupta, Garo Paylan'a yönelik baskılar konusunu ABD hükümetinin dikkatine sunduk. Bu mektupta biz, Hrant Dink ile ilgili baskılar konusunda ABD'nin hareketsizliğini hatırlatarak , bu hareketsizliğinin, Garo Paylan'a karşı benzeri baskılar uygulamak için net bir işaret olduğu konusunda uyardık".
2016 yılının sonbaharda Garo Paylan'ın ABD ziyareti ile Washington'daki görüşmeleri konusunda Meclisi'in Ermeni milletvekiline destek verdiklerini dile getiren Hambaryan, "Hükümet ve Kongre ile yaptığımız görüşmelerde Garo'nun güvenliği konusunu sık sık gündeme getirerek, Ermeni -Amerikan ilişkilerinde onun güvenliğinin büyük bir öncelik olduğunun altını çiziyoruz" diye konuştu.
Hatırlanacağı üzere, HDP Ermeni milletvekili Garo Paylan, Meclis'te Ermeni Soykırım'dan bahsettiği için 3 birleşim boyuncaTBMM'den çıkarıldı, Soykırım'a dair sözleri de tutanaklardan çıkarıldı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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