ABD MİT raporu: "Karabağ, Türkiye baskısıyla Moskova'nın Bakü'ye verdiği bir Ermeni merkezi"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Ermeniler, Ermenistan ile Diyaspora hakkındaki belgeler dahil toplam 13 milyon gizli belge yayınladı. Bunlardan biri olan 1 Ağustos 1988 tarihli ve "Kafkasya'daki kargaşalık ve milliyetçi meydan okumalar" başlıklı raporda, Yerevan, Bakü ve Stepanakert'teki gösteriler, bölgenin demografik durumu, Sumgayıt'taki kıyımlar ile iki ülkenin ve Moskova'nın tutumları, ayrıntılı bir şekilde anlatıldı, Ermenistan'ın "Metsamor" Nukleer Santralı, "Nairit" Fabrikası ile Kanaker Alüminyum Fabrikasını kapatma taleplerine, daha önceki Ermeni-Azeri çatışmalarına değinildi.
Bölgenin Sovyetler Birliğine girdiği dönemde Moskova'nın, Karabağ'ı Ermenistan'la birleştirmek niyetinde olduğunu, fakat daha sonra Türkiye'nin baskısı altında bu toprakları Azerbaycan'a verdiğini kaydeden raporda, "Türkiye, kendi sınırında büyük bir Ermeni devleti görmek istemiyordu" diye eklendi. 1921'de Lenin tarafından "Ermenistan topraklarını azaltmak" kararı alındıktan sonra 1923 tarihinde Karabağ ile Nahijevan'ın, nihai olarak Azerbaycan'a verildiği hatırlatıldı.
Karabağ'ın, bir Ermeni kültürel ve dini merkez olduğunu vurgulayan raporda, bu toprakların asırlar boyunca ve hatta diğer Ermeni topraklarının Türkiye ile İran arasında paylaşıldığı dönemlerde Ermeniler yönetiminde bulunduğuna dikkat çekildi.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/01/26/ABD-M%C4%B0T-Karaba%C4%9F-T%C3%BCrkiye-Moskova-Bak%C3%BC-Ermeni/98020
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