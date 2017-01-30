ABD'de Federal Mahkeme Trump'ın Mülteci Karşıtı Kararını Askıya Aldı

New York Federal Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’un Cuma günü (27 Ocak) başkanlık özel yetkisi ile çıkardığı, Suriye, Sudan, Somali, Irak, İran, Libya ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi geçici süreyle askıya aldı. New York Federal Mahkemesi Yargıcı Ann Donnelly, yasal olarak ABD’ye giriş izni bulunan kişilerin sınır dış edilmesinin, geri dönülmez ve onarılmaz zarara yol açacağı gerekçesiyle, ABD’ye girişlerine kısıtlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD’ye girmesi ve kalması yönünde karar aldı.
Kararname üzerine, ABD’ye yasal giriş vizeleri bulunan iki Iraklının New York JFK Havalimanı’nda ülkeye giriş izni verilmemesinin ardından, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (The American Civil Liberties Union-ACLU) girişimi dava açmış, kararname nedeniyle havalimanlarında ve transfer alanlarında bulunan yaklaşık 200 kişinin gözaltında tutulduğunu belirtmişti.
Yüzlerce kişi de havalimanları önünde kararnameyi protesto ediyordu.
Oscar adayı Asghar Farhadi de kararname kapsamında
Söz konusu kararname ile ABD'ye girmesi engellenenler arasında 2017 Akademi Ödülü (Oscar Ödülü) adayı Asghar Farhadi de var. İran'ın da kararname kapsamında olması nedeniyle “Satıcı” filmiyle “En İyi Yabancı Film” Oscar'ına aday gösterilen Farhadi’nin 26 Şubat’ta gerçekleşecek Oscar törenine katılamayacağını açıklamıştı.
Akademi ise “Sinemacıların – ve tüm insanların insan haklarının- destekleyicileri olarak, Oscar ödüllü İran filmi “A Separation”ın yönetmeni olan Asghar Ferhadi'nin ve bu sene Oscar adayı olan “The Salesman”ın (Satıcı) tüm ekibinin ülkeye girişinin dinleri ya da ülkeler nedeniyle engellenmesinden çok rahatsızız” açıklaması yapmıştı.
Trump'ın kararnamesinin ardından İran da ABD vatandaşlarının İran'a girişini yasaklamıştı. Kararnamenin “İslam Dünyasını ve İran ulusunu açıkça aşağıladığını” belirten İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Biz Amerikan halkına saygı duyuyor ve ABD halkı ile hükümetini birbirinden ayırıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın haklarını korumak için bu aşağılayıcı kısıtlamalar kaldırılana kadar buna gerekli cevap verilecektir” denmişti.
Kanada: Savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır
Öte yandan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau sığınmacıların Kanada’ya gelebileceğini söylemişti.
Donald Trump’ın imzaladığı kararnameden bir gün sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından yayınladığı mesajında ‘‘Dini ne olursa olsun zulümden, terörden, savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır. Çeşitlilik bizim gücümüzdür” demişti. (EA)
ABD'de Federal Mahkeme Trump'ın Mülteci Karşıtı Kararını Askıya Aldı
New York federal mahkemesi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı.
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/183113-abd-de-federal-mahkeme-trump-in-multeci-karsiti-kararini-askiya-aldi
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