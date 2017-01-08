Adam Schiff'ten Ermeni cemaatine kutlama mesajı

6 Ocak'ta ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff Ermeni cemaatinin Noel bayramı vesilesiyle Facebook sayfasında İngilzce ve Ermenice bir kutlama mesajı paylaştı. Adam Schiff ''Ermeni cemaatine mutlu noeller diliyorum. Yeni yılınız ve Noeliniz kutlu olsun'' diye yazdı. Adam Schiff ABD'deki Ermeni topluluğu ile yakın bağlar ve Ermeni cemaatiinin yanlısı olarak biliniyor.
6 Ocak’ta dünyadaki Ermeni cemaati, İsah Mesih’in doğumu, vaftizi ve epifani yortusunu kutluyorlar.
Kaynak: Ermenihaber.am
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