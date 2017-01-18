Arpine Hovhannisyan, Strasborg’da Ermenistan’da demokratik reformlara ilişkin bilgi verdi

Ermenistan Adalet Bakanı Arpine Hovhannisyan, 16 Ocak’ta «2015-2018 Dönemi Avrupa Konseyi (AK)-Ermenistan Eylem Programı: Kazanımlar ve Perspektifler» başlıklı oturuma katıldı. Bakan AK üyelerine Ermenistan’da demokratik reformlar kestinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Bakanlıktan NEWS.am’ verilen bilgiye göre bakan Hovhannisyan, Ermenistan için öngörülen 2015-2018 Dönemi Eylem Planı, Anayasal reformlar ertesindeki süreç yanısıra Ermenistan cumhurbaşkanının talimatıyla onaylanan Yargı ve Hukuk Reformları 2012-2016 Yılı Strateji Programına değindi. Bakan bu bağlamda , özellikle yargıçlar arasında davaların elektronik yolla dağıtılması mekanizmasının hayata geçirilmesi, yargıç faaliyetlerini değerlendirmede objektif ölçütlerin belirlenmesi vb. gibi kimi önemli kazanıların altını çizdi.
Bakan Hovhannisyan buluşmada son 2 yıl esnasında Ermenistan’da yolsuzlukla mücadele alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve adalet alanının gelişimine yönelik hususlarda bilgi verdi.
Hovhanisyan AK Erivan Ofisiyle farklı alanlarda gerçekleştirilen verimli işbirliği için teşekkür etti, Ermenistan Hükümetinin ülkede demokratik reformların verimli sürdürülmesi amacıyla yeni programların başlaması olasılığını yüksek takdir ettiğinin altını çizdi.
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