Avrupa’dan Ermenistan aracılığıyla İran’a kombine taşımacılık gerçekleştirildi

2016 yılında Ermenistan Demiryolları için zorlu bir yıldı ve firma rekabet yoğun bir ortamda faaliyet gösterdi. Bilgi, firma çalışmalarını özetleyen basın toplantısında Güney Kafkasya Demiryolları A.Ş. Gn. Md. Sergey Volko’dan geldi. Demiryolu gelirlerini %100.7 düzeyinde gerçekleştirdiklerini belirten Volko, 2016 yılında Ermenistan sathında TP-3 tipi revize edilmiş elektrikli trenlerin işletime alındığı ve Avrupa’dan Ermenistan aracılığıyla İran’a ilk kombine taşımacılığın gerçekleştirildiğini ifade etti.
Volko anılan zaman diliminde ihracatın 2015’e kıyasla 28.8 bin veya %9 daha fazla gerçekleşirken, ithalatın %18.5 düştüğünü kaydetti.
Volko gerçekleştirilen 13 048 seferden 12 919’nun zamanında yapıldığına dikkat çekti.
Yolcu taşımacılığı uluslararası kesitte %24.5, yerel kesitte %0.4 olmak üzere yolcu hacmi %12.1 arttı.
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