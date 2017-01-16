Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Yurtdışından yardım olmazsa Ermenistan karşımızda 1 hafta da duramaz

Cumhurbaşkanı Aliyev: “Biz tüm provakasyonlara layıklı cevap vereceğiz. Aynı zamanda Ermenistan’ın yıllar içinde oluşturduğu yalan çöktü. Onlar kendileri, yurdışından yardım almadan karşımızda bir hafta da duramayacaklarını itiraf ediyorlar.” dedi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2016 yılı sosyal-ekonomik kalkınma sonuçları ve gelecek hedeflere ilişkin yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında açıklama yaptı.
Nisan ayı çatışmalarının Azerbaycan’ın tekrar gücünü sergilediği parlak zafer olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, bunun Azerbaycan’ın hiçbir zaman topraklarının işgalini kabullenmeyeceğini bir daha gösterdiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev: “Biz tüm provakasyonlara layıklı cevap vereceğiz. Aynı zamanda Ermenistan’ın yıllar içinde oluşturduğu yalan çöktü. Onlar kendileri, yurdışından yardım almadan karşımızda bir hafta da duramayacaklarını itiraf ediyorlar.” dedi.
Azerbaycan’ın İslam dünyasında büyük saygıya sahip olan ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev: “İslam İşbirliği Teşkilatı yöneticilerinin bizim ülke hakkında neler söylediğine, nasıl değerlendirdiğine bakın. Bazen bir biri ile anlaşamayan müslüman ülkeleri de bize bütük saygı duyuyorlar. Bizim siyasetimiz budur. Bizim siyasetimiz samimidir, doğrudur, adildir, ilkesel ve cesaretlidir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, ben 2017 yılını Azerbaycan’da “İslam Dayanışması Yılı” ilan ediyorum” dedi.
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