''Aziz Petrus'un Hayatı'' adlı tiyatro oyunu Hatay'da kilisede sahnelendi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir gurup Hristiyan genç, hazırladıkları tiyatro oyununu kilise de sahneledi. Yaklaşık 8 aylık çalışma sonrasında... HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir gurup Hristiyan genç, hazırladıkları tiyatro oyununu kilise de sahneledi. Yaklaşık 8 aylık çalışma sonrasında farklı meslek ve yaş grubundan 24 kişinin hazırladığı ''Aziz Petrus’un Hayatı" adlı tiyatro oyununu İskenderun Katolik Kilisesi'nde sahnelendi.İncil'den ve Aziz Petrus’un hayatı ile ilgili çok sayıda eserden esinlenerek hazırlandığı öğrenilen tiyatro oyunu yaklaşık 2 saat sürdü.
Tiyatro oyununa Katolik Kilisesi Papazı ve Anadolu Havarisel Vekili Paolo Bizzeti'nin yanı sıra çevre illerden gelen Hristiyan vatandaşlar katıldı.
AA
Kaynak: Haber Kaynağı
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http://www.memleket.com.tr/aziz-petrusun-hayati-adli-tiyatro-oyunu-hatayda-kilisede-sahnelendi-1047511h.htm
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