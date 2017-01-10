Başbakan nezdinde Ermenistan-İran-Türkmenistan üçlü işbirliği perspektifi

İran-Türkmenistan üçlü ekonomik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgileniyoruz. Ülkelerimiz arasında ticaret hacmini artırma olanağına sahibiz. Beyan bugün 9 Ocak’ta İran’ın Erivan Büyükelçisi Seyit Kazım Sajjadi ve Türkmenistan’ın Erivan Büyükelçisi Muhammedniyaz Badi Maşalov’u kabulü esnasında Ermenistan başbakanı Karen Karapetyan’dan geldi.
Başbakanlıktan NEWS.am’e verilen bilgiye göre, başbakan Ermenistan’ın İran ve Türkmenistan’la yüksek düzeyli siyasi diyaloğunun ikili ekonomik bağları daha da sıkılaştırma yanısıra üçlü formatta ekonomik işbirliğine hizmet edeceğini belirtti.
Karapetyan ʺErmenistan-İran-Türkmenistan üçlü ekonomik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgileniyoruz. Ülkelerimiz arasında ticaret hacmini artırma olanağına sahibiz ve 2017 yılı ilk mesai buluşması işbirliğimize verilen önemi ortaya koymaktadırʺ dedi.
İran ve Türkmenistan büyükelçileri Ermenistan başbakanı ve halkının Yeni Yılını kutladılar, hükümetlerinin Ermenistan’la ilişkilerinin genişlemesine önem verdikleri bu yönde izleyen adımları görüşmeye hazır olduklarını ifade ettiler.
Buluşmada özellikle enerji alanında üçlü işbirliğinin gelişimi olanakları ve perspektifleri değerlendirildi. Enerji kaynaklarının tedariki ve ortak projelere ilişkin meseleler değerlendirildi. Görüş alışverişi sonrasında ortak çalışma grubu kurulması ve somut projelerin nesnel değrlendirilmesi kararı alındı. Başbakan Karapetyan, ortak ilgi duyulan meseleler ve inisiyatiflerin hayata geçirilmesi için hükümetlerarası komisyon çalışmalarının da önemini vurguladı.
Başbakan Karapetyan, eski İran cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin ölümü vesilesiyle İran büyükelçisine taziyelerini iletti.
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