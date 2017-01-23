Benim Sanatım. Usta sanatçı Sarkis, bilinmeyen yönleriyle NTV'de!

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli isimlerinden olan Sarkis, Paris'teki atölyesinin kapılarını ilk kez Zuhal Demirarslan'ın hazırlayıp sunduğu "Benim Sanatım" programına açtı. 55 yıllık sanat hayatında yaklaşık 600 sergi açan sanatçının, Paris'te bulunan Louvre Müzesi başta olmak üzere, dünyadaki birçok önemli sanat merkezinde eserleri sergilendi. 18 Ocak ila 20 Şubat tarihleri arasında Dolapdere'deki Dirimart Galeri’de Ceren Erdem eş-küratörlüğünde gerçekleşecek "Ayna" başlıklı sergisine hazırlanan Sarkis, sergi öncesi Paris'teki atölyesinde Zuhal Demirarslan'ın sorularını yanıtladı.
Yerleştirme sanatının dünyadaki öncü isimlerinden kabul edilen Sarkis'in, 15 yaşında tesadüfen gördüğü hangi ünlü resim, sanata yönelmesine neden oldu?
1950'li yıllarda İstanbul Güzel sanatlar Akademisi'nin iç mimarlık bölümünde eğitim gören Sarkis, akademik eğitim süresi boyunca neden kimseye söylemeden gizlice resim yaptı? Sanatçının, Mimar Sinan'a olan büyük bağlılığının nedeni neydi?
Sanatçı, Paris'te bulunan ünlü Çağdaş Sanat Müzesi Pompidou Center'ı neden eleştirdi?
Sarkis, tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını "Benim Sanatım" programında yanıtlıyor. Sanatçının büyük emekle biriktirdiği nesnelerle döşeli atölyesinde, erken dönem üretiminden son dönem projelerine kadar sanatı hakkında detaylı bir perspektif sunan ve Ferko İnşaat'ın sponsorluğunda yayınlanan "Benim Sanatım" 21 Ocak Cumartesi günü 15:10'da NTV'de.
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