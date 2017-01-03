BM Güvenlik Konseyi: “Reina saldırısı şeytani ve barbarca bir eylemdir”
Güvenlik Konseyi yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina
gece kulübüne yapılan ve 39 kişinin öldüğü saldırıyı en ağır dile kınadı. BM
Güvenlik Konseyi: “Reina saldırısı
şeytani ve barbarca bir eylemdir”. BMGK saldırıyı “şeytani ve barbarca” olarak niteledi
ve terörizmin hangi şekilde olursa olsun
bugün dünya için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Basın bildirisi olarak yapılan yazılı
açıklamada, saldırıda hayatını
kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri de iletildi.
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