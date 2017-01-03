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BM Güvenlik Konseyi: “Reina saldırısı şeytani ve barbarca bir eylemdir”

Güvenlik Konseyi yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina gece kulübüne yapılan ve 39 kişinin öldüğü saldırıyı en ağır dile kınadı. BM Güvenlik Konseyi:  “Reina saldırısı şeytani ve barbarca bir eylemdir”. BMGK saldırıyı “şeytani ve barbarca” olarak niteledi ve  terörizmin hangi şekilde olursa olsun bugün dünya için en büyük tehdit olduğunu belirtti.  Basın bildirisi olarak yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını  kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri de  iletildi.

http://www.salom.com.tr//haber-101595-bm_guvenlik_konseyi__reina_saldirisi_seytani_ve_barbarca_bir_eylemdir.html



tarih: Salı, Ocak 03, 2017
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