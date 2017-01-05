Bu nasıl okul? 'Zafer İslamın' yazısı Meclis'e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Ümraniye'deki İstanbul Ticaret Odası İlkokulu'nda '15 Temmuz köşesi'nde yer alan "Zafer İslamın" ifadesini TBMM gündemine taşıdı... Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın” şeklinde darbe girişimini İslam’la ilişkilendiren ifadeler ile gayrimüslim öğrencilere ve vatandaşlara yönelik ayrımcı, ayrıştırıcı bir tutum sergilendiğini belirtti. Adıgüzel soru önergesinde şu sorulara yer verdi: (Paradigma değişmezse söylem de değişmiyor. HYETERT)
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CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Ümraniye'deki İstanbul Ticaret Odası İlkokulu'nda '15 Temmuz köşesi'nde yer alan "Zafer İslamın" ifadesini TBMM gündemine taşıdı.
İstanbul Ümraniye'deki İstanbul Ticaret Odası İlkokulu'nun girişinde hazırlanan '15 Temmuz köşesi'nde "Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın" yazısı yer aldı.
Söz konusu okulun içinde çekilen fotoğrafın sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel konuyu TBMM gündemine taşıdı. "Zafer İslamın" ifadesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna dikkat çeken CHP'li Adıgüzel, "Bu ifadeler ile toplumun tüm kesimleri tarafından karşı durulan ve lanetlenen, AKP’nin ‘Ne istediler de vermedik!’ sözleri ile geçmişteki desteklerini sunduğu FETÖ yapılanmasının gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbe girişimine sadece Müslüman vatandaşların karşı durduğu gibi bir algı oluşturması son derece yanlış ve ayrıştırıcı" açıklamasını yaptı.
"GAYRİMÜSLİM ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK"
Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın” şeklinde darbe girişimini İslam’la ilişkilendiren ifadeler ile gayrimüslim öğrencilere ve vatandaşlara yönelik ayrımcı, ayrıştırıcı bir tutum sergilendiğini belirtti.
Adıgüzel soru önergesinde şu sorulara yer verdi:
- Söz konusu köşede yer alan ve laik eğitim ilkesine açıkça aykırı olan bu ifadenin ilgili köşede yer almasına karar veren kişi ya da kişiler kimlerdir? Çocuklar arasında dini ayrımcılığa yol açabilecek bu ifadenin panoda yer almasından sorumlu olan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
- Okul Müdürü hakkında başlatılmış herhangi bir inceleme/soruşturma var mıdır?
- 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte FETÖ’nün en çok ‘Ne istediler de vermedik!’ diyen AKP tarafından desteklendiği açıkken, bugün okullarda, resmi kurumlarda ve sokakta suç bastırmak ister gibi halkı bu tür ifadelerle ayrıştırmaya çalışan tutum ve ifadeler için ne gibi bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?
-Laik eğitime açık aykırılık taşıyan bu ifadenin henüz algı yetenekleri tam gelişmemiş okul çağındaki çocuklar için cihat çağrısı gibi algılanmasının önüne geçmek için ne gibi bir adım atmayı düşünüyorsunuz?
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