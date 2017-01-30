Büyük Britanya askri ataşesi: Ermenistan, dünyada rolü olan bir ülke

Birleşik Krallık ve Ermenistan arasında kapsamlı ikili ilişkiler devam etmektedir, savunma alanı bunda önemli bir rol oynamakta. Beyan bugün 28 Ocak’ta Ermeni Ordusunun tesisinin 25. Yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajıyla Birleşik Krallık Erivan Büyükelçiliği Krallık Deniz Piyade Albay David Ethell’den geldi.
Mesajda şunlar kaydedildi:
«Ermeni Ordusunun tesisinin 25. Yıldönümü vesilesiyle Ermenistan’a tebrik ve iyi dileklerimi sunmak isterim. Birleşik Krallık ve Ermenistan arasında kapsamlı ikili ilişkiler devam etmektedir, savunma alanı iki ülke arasında işbirliğini, birçok ideallerin aktarımı ve yüksek nitelikte hazırlık eğitimi aracılığıyla gelişimini teşvik ederek bunda önemli bir rol oynamaktadır.
Ermenistan’ın, uluslararası misyonlara katkıya hazır oluşu, dünyada kendi rolüne sahip ülke olduğuna tanıklık etmekte ve Ermenistan için önemli olan değerlere işaret etmektedir. Bu çıtaya ulaşmaktan ötürü kutluyorum.»
Ermenistandan haberler - NEWS.am
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