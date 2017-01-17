Danimarka parlamentosu Ermeni tasarısını görüşecek

By Sadi Tekelioglu
Danimarka parlamentosunda grubu bulunan Birlik Listesi (Enhedslisten), Liberal İttifak (Liberal Alliance) ve Alternativet partileri tarafından verilen ve 1915 olaylarının soykırm olduğu yönünde karar alınmasını isteyen tasarı 19 Ocak günü ele alınacak.
İktidar ve ana muhalefet partilerinin görüşmeler sonunda 1915 olaylarının soykırım olduğu yönünde yapılacak oylamada hayır oyu vermeleri bekleniyor.
Tasarı, Danimarka’da yaşayan yaklaşık 300 Ermeninin girişimleri sonucu gündeme alındı.
Tasarının gündeme alınmasının ardından harekete geçen Türk sivil toplum kuruluşları; Danimarka parlamentosundaki milletvekillerine ve medya kuruluşlarına mektuplar göndererek 1915 olaylarının soykırım olmadığını, aksine o dönemde Anadolu’nun bir çok yerinde Ermeni çeteler tarafından Türklere katliam uygulandığını ispatlayan belge ve bilgi göndermeye başladılar.
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