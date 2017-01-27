Danimarka parlamentosu, sözde Ermeni soykırımının tanınmasıyla ilgili tasarıyı reddetti. Oylamada sadece 9 evet oyu çıktı. 89 parlamenter oyunu "hayır" olarak kullanırken 11 parlamenter ise çekimser kaldı. Danimarka'da parlamento sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmedi
Danimarka Parlamentosu sözde Ermeni soykırımını tasarısını ezici bir çoğunlukla rerddetti.
Tasarı Danimarka Birlik Partisi tarafından Meclis'e sunulmuştu. Oylama yapıldı. Tasarı 89 oyla reddedildi. 9 evet oyunun kullanıldığı parlamentoda 11 milletvekili ise çekimser kaldı.
Parlamentonun internet sayfasında yapılan açıklamada, "Meclis, arşivlerin açılarak, tüm belgelerin açıkça ortaya konulması özgür ve tarafsız kurum ve kişilerce araştırılmasından yanadır. Meclis geleneklerine uyarak, bu tarihi gelişme hakkında bir yargılama yapmama kararı almıştır" denildi.
Tasarının reddi, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun Danimarka Parlamentosunun 26 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Ettiği 1915 Olaylarına İlişkin Kararı hakkında açıklama yaptı.
Danimarka Parlamentosu’nun, 1915 olayları bağlamında, tarihi meselelere ilişkin anlaşmazlıkların çözüm yerinin Parlamentolar ve Hükümetler olmadığını vurgulayan 26 Ocak 2017 tarihli kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Anılan Parlamentoya, 1915 olaylarına ilişkin tartışmaların Türkiye’de özgürce yapılabildiğini ve her türlü fikrin serbestçe ifade edilmekte olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
Ülkemiz, 1915 olayları konusundaki tüm görüşlerin, bu çerçevede Türklerin yaklaşımlarının da serbestçe ifade edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, bu konuda tarihe ışık tutacak tüm belgelerin ortaya çıkmasını teminen ilgili tarafların arşivlerindeki belgelerin ele alınacağı Ortak bir Tarih Komisyonu oluşturulması yönündeki iradesinin de arkasındadır.
Esasen, Türkiye’nin bu tarihi konudaki görüşlerini teyit eden 15 Ekim 2015 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da bunu gerektirmektedir.
ulusalkanal.com.tr
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/danimarka-da-parlamento-sozde-ermeni-soykirimi-tasarisini-kabul-etmedi-h141481.html
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