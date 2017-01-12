Demir kilise bir yıl daha kapalı!

2011’den bu yana restorasyonda olan dünyanın tek prefabrik demir kilisesi Sveti Stefan Bulgar Kilisesi’nin bu ay başında açılacağı duyurulmuştu. Fakat Balat’taki tarihi kilisenin altı yıldır ancak dış restorasyonu tamamlanabildi. İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından olan ve 2011 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden Balat’taki Sveti Stefan Kilisesi’nin restorasyon sürecindeki sancılar sürüyor. iç restorasyon devam ediyor.Dönem dönem mali sıkıntılardan dolayı durdurulan restorasyon tekrar başlamış ve bir süredir hummalı bir şekilde devam eden restorasyonun tamamlanıp Ocak 2017’de açılacağı İBB tarafından açıklanmıştı.Fakat son bilgilere göre demir kilisenin ancak dış restorasyonu tamamlanabildi, iç restorasyonu hâlâ bitmedi. 2 ayda tamamlanan fakat 6 yıldır restorasyonu süren, bitiş tarihi ise yılan hikâyesine dönen tarihi kilise iç restorasyonun bitmemesi nedeniyle bir yıl daha ziyarete kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında geçen dönem iç ve dış cephede yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapılmıştı.
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