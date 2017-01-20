DewniAdler'in Yeni Kitap Tanıtımı

Yeni ilk şiir kitabım çıktı Hayal Yayınlarından Külden Neşet adıyla, 21 Ocak 2017 tarihinde Pangaltı Ermeni Okulundan Yetişenler Derneği Lokalinde 39 Numaralı binada saat 15:30 da kokteyl eşliğinde Yeni kitabımın tanıtım ve imza günü hasıl olacak inşallah ,teşrif edebilirseniz çok ama çok çok sevinirim duyurmak istedim çünkü şiirlerimi paylaştığım ve şiirlerimin devamında sizin de büyük bir yer edindiğinizi düşünüyorum.İmza ve Tanıtım Günü Herkese Açıktır.
Deni Adler Topuzoğlu
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