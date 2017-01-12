Diyanet :"FETÖ benzeri dini yapılar kilise tarihinde de görüldü"
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "FETÖ benzeri dini yapıların kilise tarihinde de görüldüğü bilinmektedir. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle küresel bir kötülük projesi olduğunu apaçık bir şekilde göstermiştir"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ne zaman din ve mezhep eksenli bir şiddet olsa gözlerin hemen din adamlarına ve Diyanete çevrildiğini belirterek, "Silahların patronları işlerinden kazanmaya devam ederken, politikacılar, komutanlar ve şiddet profesyonelleri kargaşa, terör ve ölüm buyrukları vermeyi sürdürürken bu çabayı bizden bekleyenler, başarılı olacağımızı gerçekten umabiliyorlar mı?" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, JW Marriott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti.
Görmez, ilişkileri ve işleyişleri şeffaf ve legal olmadığı için değerlendirilmesi zor olan bu yapıların ilk bakışta masum bir görünüm sergilediğini ancak FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile bir "küresel bir kötülük projesi" olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini dile getirdi.
"FETÖ benzeri yapılar kilise tarihinde de görülmüştür"
Bütün dünyayı kurtarma iddiasıyla ortaya çıkan ve mega idealler peşinde koşarak bir misyon edasıyla hareket eden Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) benzeri yapıların kilise tarihinde de görüldüğüne dikkati çeken Görmez, uluslararası siyasi güçlerden kendilerini korumaları pek mümkün olmayan bu tarz hareketlerin, görünenden farklı bir ajandayı esas aldığını söyledi.
Görmez, FETÖ'nün, sömürge faaliyetlerine hizmet etmek, sömürge aydınları yetiştirmek üzere bir projeye dönüştüğünü ifade ederek, "Kendilerinin dışındaki hareket ve oluşumlara karşı mücadelede her yolun mubah sayıldığı bu yapılar, her türlü ortama uyum sağlamaya ve gizliliğe büyük önem atfetmektedir. Şahıs merkezli bu hareketlerde ahireti kazanma karşısında akıl ve vahiy devre dışı bırakabilmekte, körü körüne itaat kültürüyle iradeler teslim alınabilmektedir." diye konuştu.
http://www.cagdasses.com/guncel/59470/diyanet-feto-benzeri-dini-yapilar-kilise-tarihinde-de-goruldu
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