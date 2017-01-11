Dolar yükselmeye devam ediyor, buna Avro da katıldı

Bugün 10 Oak’ta tartılı ortalama ABD Doları işlem kuru 484.71 Dram (AMD) oldu ve kur bir önceki işlem gününe kıyasla 0.08 Dram arttı. Ermenistan Merkez Bankası Basın servisinden verilen bilgiye göre; EUR kuru: 513.65 (+2.27), RUB kuru: 8.08 Dram (-0.01) İngiliz Sterlini:588.87 Dram (+3.72) oldu.
Değerli metal fiyatları: Altın: 18.365,49 Dram/gr; Gümüş: 257,44; Platin 15.209,78.
10 Ocak’ta NASDAQ OMX-ARMENIA Fon Borsasında dövizli işlem gerçekleşmedi.
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