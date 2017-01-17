Elazığ'taki tarihi Surp Kevork Ermeni Manastırı yok olmaya yüz tuttu

6. yüzyılda Elazığ'da (tarihi Kharberd) inşa edilen Surp Kevork Ermeni Manastırı, günümüzde etrafı tel örgülerle çevrilerek terkedilmiş durumda. Elazığ'ın Şahinkaya köyünde bulunan manastır, köyün yukarı kısmındaki kilisesi, hamamı, yetimhanesi ve mezarlığı ile geniş bir arazide kurulmuştu. Kurulduktan beri yıllar boyunca yüzlerce öğrencinin eğitimini sağlayan Surp Kevork Manastırı, Ermeni Soykırımı’ndan sonra uzun süre bölgeye gelen göçmenlere de ev sahipliği yaptı. İttihat ve Terakki döneminde Bitlis’ten buraya gelen askerlerden Sadık Erzen’e verilenmanastır, zamanla tahrip edilmeye başlandı. Önce define arayan askerler tarafından yoğun olarak kazılan manastır, daha sonra da defalarca define avcıları tarafından hedef alındı.
Kilisede yapılan tahribatlara tanıklık yapan köylüler, manastırın duvarında 1990’lılara kadar üzerinde dev haç işaretleri ile bir kişinin at üzerinde bir resmi olduğunu anlatıyor. Fakat bu resim de, kilisenin yok olmasını isteyenler tarafından sebepsiz yere sökülüp kırıldı. Etrafındaki yapılardan tek bir eser bile kalmayan manastırdan şuanda sadece bir kilisesi ayakta. Ama kilisenin de kolonları çatlamış, içerisi ise altüst edilmiş durumda.
Tarihi eserin korunması ile ilgili Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından yapılan başvurunun ardından çeşme, havuz ve su kuyusunun bulunduğu alan, Elazığ Belediyesi ve Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi tarafından tescillendi. Tescillenmesinin üzerinden artık 35 yıl geçti, fakat bu süre içerisinde manastır bölgesinde yapılan tek çalışma, 22 Haziran 2016 'da bölgenin tel şeritlerle çevirmesi oldu. Ermeni Manastırından kalan bu tarihi yapı, kaderine terk edildi.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/01/16/Elaz%C4%B1%C4%9F-Surp-Kevork-Ermeni-Manast%C4%B1r/97263
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