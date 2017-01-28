Enformasyon teknolojileri alanındaki büyük Ermeniler

Tüm dünyada enformasyon teknolojileri alanında yaşanan hızlı gelişmede, Ermenilerin de büyük katkısı var. Özellikle "Silikon Vadisi"ndeki birçok şirketlerde, teknoloji trendlerin tasarlama ve geliştirme işinde önemli rol oynayan birçok Ermeni uzman çalışıyor. Ermenistan kaynaklı "PanArmenian.net" haber sayfası, isimleri çoğu zaman sırf kendi çevresinde bilinen, fakat enformasyon teknolojileri alanında büyük emekleri olan Ermenileri tanıtıyor.
NUBAR AFEYAN
Amerikalı Ermeni risk sermayedarı, bilim adamı ve hayırsever Nubar Afeyan, ABD'deki en büyük StartApp'ların kurucularından biridir. Afeyan'ın yönetimindeki "Flagship Ventures" rism sermayesi şirketi sayesinde, "PerSeptive Biosystems", "Applera" ve "Celera Genomics" dahil otuzdan fazla şirket, başarılı bilim ve teknoloji kurumları kurularak gelişti. Afeyan, aynı zamanda "Flagship Ventures"in yatırım portföyüne giren "Affinnova", "BG Medicine", "Bind Biosciences", "Ensemble Discovery", "Helicos BioSciences", "Joule Biotechnologies", "LS9" ve "Eleven Biotherapeutics" şirketlerin başkanlığını yapıyor.
TİGRAN SLOYAN VE ARAM ŞATAHTSYAN
Bu iki isim, tüm dünyada yaygın olarak bilinen "CodeFights" platformunun kurucularıdır. Platform kullanıcısına, programlama alanındaki kendi bilgilerini kontrol etme ve bu bilgileri bir oyun yardımıyla geliştirme fırsatı sunuluyor. Programlamanın, günümüzde en talep edilen mesleklerden biri olması ve program yardımıyla bu alanda daha geniş bilgilere sahip olma fırsatının sağlanması, "CodeFights"in çok kısa zamanda yayılmasına ve alandaki diğer devlere meydan okumasına yol açtı.
VAHE TOROSYAN
"Microsoft" dünya devinin Başkan Yardımcısı Vahe Torosyan, Ermenistan'da bu şirketin temsili ve gerçekleştirilen en çeşitli projelerde büyük rop oynadı. Eylül 2016'da Torosyna, "Microsoft France" şirketinin başkanılığına tayin edildi.
KAREN GÜLBUDAĞYAN
"Yahoo'nun, stratejik ortaklık ve iş geliştirme alanından sorumlu direktörüdür. Bu şirket, "Google" ve "Bing"ten sonra en meşhur arama sistemlerindendir. Tüm internette en çok ziyaret edilen siteler listesinde "Yahoo", beşinci sırada yer alıyor.
RAFFI GRIGORYAN
Meşhir "Twitter" kısa mesaj sosyal ağının Başkan Yardımcısı Raffi Grigoryan, şirketin hizmetlerinin, "Apple"ın "İOS" mobil işletim sistemine integrasyonunu yönetti, aynı zamanda geolokasyon programın'n hazırlanmasına yardım etti.
Bugün şirkette beşten fazla grupların yöneticisi olan Grigoryan, sosyal ağının yazılım altyapılarından sorumludur. "Twitter"e katılmadan önce ise Raffi Grigoryan, 'Busines Week" dergisi tarafından 2008 yılının en iyi fikri olarak tanınan "Wattz.on.com" StartApp sşirketinin kurucularından biriydi.
Kaynak: Ermenihaber.am
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