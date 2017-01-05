Erdoğan: “Kimsenin Hayat Tarzı Tehdit Altında Değil”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reina saldırısının toplumu bölmek için istismar edildiğini ve devletin hiçbir zaman halkın yaşama sekline karışmadığını belirtti. Erdoğan, “Ortaköy saldırısını hayat tarzlarının farklılığına yönelik olarak göstermenin anlamı yok” dedi. Saldırıdan sonra ilk defa kameraların önüne geçen Erdoğan, “Kimsenin hayat tarzı Türkiye’de tehdit altında değil, buna asla izin vermeyeceğiz” dedi. (İnşallah öyledir. HYETERT)
14 kişi gözaltında
İstanbul’da polis, Zeytinburnu’nda 7 Uygur’u gözaltına aldı. Saldırganın olayın ardından taksiyle Zeytinburnu’na gittiği düşünülüyor. Habertürk gazetesine göre polis bölgede Özbek, Kırgız, Kazak ve Uygurların yaşadığı 50 adrese operasyon düzenledi. Toplamda 14 kişinin gözaltında olduğu belirtiliyor.
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