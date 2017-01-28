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Ermeni futbolcu Yunanistan Süper Ligi ekibi ile anlaştı

Ermenistan’ın milli futbol takımı orta saha oyuncusu Marcos Pizzelli Yunanistan Süper Ligi ekibi Xanthi ile anlaşma imzaladı. Şimdilik anlaşma detayları açıklanmadı. Xanthi, Yunanistan Süper Ligi sıralamasında 31 puanla Panionios ile 2.-3. sıraları paylaşıyor. Birinci sırada ise 41 puanla Olympiakos bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Brezilya asıllı Ermeni oyuncu Pizzelli Birleşik Arap Emirlikleri’nin 1. Ligin’de oynayan Al Fujaira’nın futbol kulübünün formasını giyiyordu.

Kaynak:   Ermenihaber.am
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 http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/01/27/Ermeni-futbolcu-Yunanistan-Xanthi/98101



tarih: Cumartesi, Ocak 28, 2017
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