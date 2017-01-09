Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan, en iyi gürşçiler listesinde 1. oldu

Uluslararası Güreş Federasyonu grekoromen stildeki en iyi güreşçilerin isimlerini açıkladı. 2016’da düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan Ermenistan temsilcisi Artur Aleksanyan 98kg sıklette birinci oldu. 2016 Rio Olimpiyat Şampiyonu, 2014 ve 2015'te dünya şampiyonluğunu, 2012-2014'te Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı, 2012'de ise Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyaya layık görülmüştü.
Rio’da gümüş madalya kazanan grekoromen güreşçi Mihran Harutyunyan 66 kg sıkletteki sıralamada 2. oldu.
Sıralamaya göre Ermenistan’ın temsilcilerinden Varsham Baroyan 71 kg sıkletinde 8. sırada, Aren Julfalakyan ise 75 kg sıkletinde 12. sırada yer aldı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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