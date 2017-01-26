Ermeni politikacı Gladys Bereçiklyan Avustralya'ın en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'in 45.başbakanı oldu

Ermeni göçmen ailelerinden Krikor ve Arsha doğumlu üç kızı'nın en büyüğü olan Gladys Bereçikliyan, 22 Eylül 1970 tarihinde Sidney'de dünyaya geldi. Büyükanne ve babası 1915'te Ermeni Soykırımında yetim kalan Bereçiklyan, İngilizce öğrenmeye başladığı beş yaşına kadar yalnızca Ermenice konuştu. Gençlik yıllarında Ermeni-Avustralya toplumunda ve Ermeni Komitesinde faal görevler aldı.
Bereçiklyan, Lise eğitiminden sonra 1992'de University of Arts'da eğitimine devam etti,1996 yılında Sıdney Devlet Üniversitesinde,2001 yılında ise Yeni Güney Galler Üniversitesinde Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans yaptı .
1993'te Liberal Partiye katılan Gladys Bereçikliyan,1997-1998 tarihleri arasında partinin Gençlik kolu başkanlığını yaptı. 1996-2003 Liberal Partinin çeşitli kademlerinde önemli görevler üstlenen Bereçikliyan ,Partinin Kongre Başkanlığı görevinde de bulundu.
Bankaçılık dalında da uzman olan Bereçiklyan ayrıca ülkenin birçok güçlü Bankaların genel müdürlüğünü de yaptı .
2003 yılında parlamentoya seçilen Bereçikliyan,Sağlık ,Ulaştırma bakan yardımcısı,Maliye ve Hazine Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerininde bulundu.3 Nisan 2011 tarihinde Ulaştırma Bakanı olarak atandı.
Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde elde ettiği en büyük başarılar,Sıdney Raylı taşımaçılık sistemin düzenlenmesi,Küzeybatı-Güney metro hattı bağlantısın inşaatının başlamasıdır.
1 Nisan 2015 tarihinde kabinede Hazine ve Endüstri bakanı olarak görev alan Bereçikliyan,19 Ocak 2017 tarihinde Yeni Güney Galler Başbakanı Mıke Baird'ın istifa etmesi üzerine,Avustralya Yeni Güney Galler Liberal Parti Başkanı seçildi ve Yeni Gallerin 45. Başbakanı oldu ve 23 Ocak 2017 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendi.
Bir Ermeni göçmen ailenin temsilcisi olan Bereçikliyan, Avustralya Liberal Partinin ilk kadın Başbakanı olarak,ülkenin en büyük olan 7,5 milyon nüfuslü eyaleti 2019'a kadar yönetecek.
Dr.med.Sarkis Adam
Kaynak: wikipedia -Serbest Ansiklopedi
ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ՆՈՐ ՀԱՐԱՒ ՈՒԼԵՍ ՆԱՀԱՆԳԻ
ՀԱՅՈՒՀԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ
ԿԼԵՏԻՍ ՊԷՐԷՋԻԿԼԻԵԱՆ
Կլէտիս Պէրէջիկլիեան ծնած է 22 Սեպտեմբեր 1970 թուականին Սիտնէյ քաղաքի մէջ,հայ գաղթական ընտանիքէ մը. 1960 թուականին Կլէտիսի հայրը Գրիգոր Երուսաղէմէն, իսկ մայրը Արշօ Սուիրայէն Աւստրալիա գաղթէր են. Ան ընտանիքի աւագ դուստրն է եւ ունի երկու քոյրեր, մեծ հայրը եւ մեծ մայրը վերապրէր են1915 ի Հայոց Ցեղասպանութիւնը.
Կլէտիս մինչեւ հինգ տարեկան հասակին խօսել է միայն հայերէն լեզուն,ապա վերջ սորվէր է անգլերէն լեզուն.
Ան երիտասարդ տարիքներուն անդամակցէր է Աւսրտրալիոյ Հայ Համայնքի եւ Հայ Ազգային Կոմիտէ աշխատանքներուն.
Ան բարձրագոյն ուսումէն վերջ,1996 թուականին Սիտնէյի Պետական Համալսարանի"Միջազգային Ուսումնասիրութիւններ" Ֆաքիւլթէն եւ 2001 թուականին ալ Աւսրտրալիոյ Նոր Հարաւային Ուելիս համալսարանի Ֆինասական ֆաքիւլթէթը աւարտել է.
1993 թուականին դարձել է "Աւսրտրալիոյ Ազատական-Լիպէրալ Կուսակցութեան" անդամ.1997-1998 թուականներուն եղել է կուսակցութեան երետասարդական բաժնի ղեկավար,այս պաշտօնով կը կը դառնայ կուսակցութեան պատմաութեան մէջ առաջին կին ղեկավարը.
1996-2003 թուականներուն ,ան եղել է Պետական Խորհուրդի պատուիրակ եւ ստանձնէր է նաեւ Աւսրտրալիոյ դրամատուներու գլխաւոր տեսուչութեան պաշտօնը.
2003 թուականին Պէրէջիկլիեան կ'ընտրուի Նոր Հարաւ Ուլես նահանգի ծերակուտական-Սէնաթօր-,ապա կ'ստանձնէ Առողջապահական, Հաղորդակցութեան, Ֆինասական նախարարի փոխանորդի պաշտօնները.
2011 թուականին կը նշանակուի Փոխադրութեան եւ Հաղորդակցութեան նախարար,իր նախարարութեան պաշտօնի ընթացքին յաջողութեանբ ձեռքբերումներէն է Սիտնէյ քաղաքի երկաթուղիական փոխադրութեան բարելաւումը եւ քաղաքի հարաւ-Արեւելեան Մէթրօի - (ընդերկրեայ հանրակառք)- փոխադրութեան ցանցի կառուցման նախձեռնումն է.
23 Յունուար 2017 թուականին հայուհի Կլետէս Պէրէջիկլիեան կ'ընտրուի Աւսրտրալիոյ Նոր Հարաւ Ուլես Նահանգի "Ազատական Կուսակցութեան" նախագակ եւ Նահանգի վարչապետ, այս պաշտօնով ան կը դառնայ Ազատական Կուսակցութեան առաջին կին վարչապետը.
Կլետէս Պէրիջիկլիեան թոռնէ հայոց ցեղասպանութիւնը վերապրած հայ ընտանիքի մը, ան որպէս վարչապետ,7,5 միլիոն բնակչութիւն ունեցող նահանգ մը պիտի կառավարէ մինչեւ 2019 թուական.
Տօքթ.Սարգիս Ատամ
Ակ. Ազատ Հանրագիտարան
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