Ermeni satranççılar İspanya’dan altın ve bronz madalya getirdiler

Yeni yıl tatil günlerinde Ermeni satranç büyük ustası Karen Grigoryan İspanya’da katıldığı uluslararası satranç turnuvasında altın madalya kazandı. Grigoryan, İspanya’nın Almeria şehrinde düzenlenen uluslararası “XXVIII Open Internacional Villa de Roquetas de Mar” turnuvasının galibi olurken Ermenistan’ın diğer temsilcisi Gevorg Harutyunyan bronz madalya kazandı.
3-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 144 satranççı katıldı. Yapılan 9 tur sonucu aralarında Karen Grigoryan’ın ve Gevorg Harutyunyan’ın bulundu 4 satranççı 7’şer puan kazandı. Ancak averaj farkıyla Grigoryan altın madalya, Harutyunyan ise bronz madalya kazandı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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