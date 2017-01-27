Ermeni Soykırımı hakkındaki belgesel, "Oscar" adayı oldu

Amerikalı Ermeni film yönetmeni Nare Mıkırtçyan'ın "Evin Öte Tarafı" başlıklı belgeseli, "En iyi kısa belgesel" kategorisinde "Oscar"a aday gösterildi . Belgesel, New York'ta film yapımcıları ile Amerikan Film Akademisi'nin temsilcilerine gösterildi. Nare Mıkırtçyan, "Bu filmin, "Oscar"ın klsa listesine girebilecek 10 adaylardan biri olarak seçildiği için çok mutluyum. Ermeni Soykırmı'ndan kurtulanların torunu olarak benim için bu husus çok önemlidir. Bu, her ne kadar susturulursa da meselenin yine de insanoğlu için anlaşılan, anlatılması gereken ve izleyici tarafından izlenmek istenen bir konu olduğunu ispatlamakta" ifadelerini kullandı.
"Evin Öte Tarafı" adlı belgesel, kendi büyükannesinin, Sykırımdan kurtulan bi Ermeni olduğunu 2015'te öğrenen ve Ermenistan'a giderek Ermeni Soykırımı'nın 100. Yıldönümü etkinliklerine katılmaya karar veren bir Türk kızın hakkındadır. Bu karakter içinde aynı zamanda yaşayan soykırım mağduru ile soykırım inkarcısı , daima birbirleriyle savaşıyor.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/01/26/Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-belgesel-Oscar-aday%C4%B1/97993
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