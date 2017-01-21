'Ermeni Tasarısı'nın mimarı Başbakan adayı oldu

Almanya'da Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı Cem Özdemir oldu. Özdemir, Ermeni soykırımı tasarısını Alman meclisine getirdiği gerekçesiyle Türkiye'nin tepkisini çekmişti.A+A-Almanya'da sonbaharda yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde Yeşiller partisinin başbakan adayları belli oldu. Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckhart, Merkel'in karşısına çıkacak başbakan adayları oldu.
KARŞISINA İKİ RAKİP ÇIKTIYeşillerin başbakan adayları arasında Katrin Göring-Eckhart tek kadın aday olarak bulunuyordu. Erkek adaylar arasında ise Cem Özdemir ile birlikte Schleswig Holstein Eyaleti Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ve Federal Parlamento Grup Başkanı Anton Hofreiter partinin başbakan adayları arasındaydı.61 BİN ÜYEYE MEKTUP GÖNDERİLDİYeşiller Partisi başbakan adaylarını belirlemek için yaklaşık 61 bin üyesine mektupla oy vermeleri çağrısında bulunmuştu. Katrin Göring-Eckhart 23 bin 967 oyla kadın aday olarak seçilmişti.ÖZDEMİR 75 OY FARKLA SEÇİLDİErkek adaylar arasından Cem Özdemir kullanılan oyların yüzde 35,9'unu (12 bin 204 oy), Robert Habeck ise 12 bin 129 kişinin (üzde 35,7) desteğini almayı başardı. Oylama sonucunda Habeck'ten 75 oy daha fazla alan Özdemir, Eckhart ile birlikte Yeşillerin başbakan adayları olarak seçildi. Üçüncü sırada yer alan Anton Hofreiter ise 8 bin 886 oy aldı.8 YILDIR GENEL BAŞKANLIK YAPIYOR51 yaşındaki Cem Özdemir, 8 yıldan bu tarafa Yeşiller Partisi'nin Genel Başkanlığı'nı yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Cem Özdemir, 1994 yılında Federal Parlamento'ya giren ilk Türk kökenli milletvekili olmuştu.TÜRKİYE'DEN TEPKİ GÖRMÜŞTÜÖzdemir Alman Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısını görüşmelere getiren isim olmuştu. Özdemir'in bu hareketi Türkiye'den ciddi tepkilerin yükselmesine neden olmuştu.CEM ÖZDEMİR KİMDİRCem Özdemir, 12 Eylül 1965 tarihinde Türkiye'den göç eden Tokat-Turhal'lı bir işçi ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde, Bad Urach kentinde doğdu. Babası Çerkes kökenli, annesi ise İstanbullu. Liseyi bitirdikten sonra Reutlingen Sosyal Bilimler Fakültesinde sosyal pedagoji eğitimi aldı. 1987 yılından sonra da eğitimci ve serbest gazeteci olarak çalıştı. Kaynak: 'Ermeni Tasarısı'nın mimarı Başbakan adayı oldu
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder