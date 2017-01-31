Ermeniler, Belarus'un Washington ve New York'taki konsoloslukları önünde protesto eylemi düzenledi Amerika ''Hay Dat''(Ermeni davası) dairesi Belarus'un Washington ve New York'taki konsoloslukları önünde protesto eylemleri düzenleyip, Rusya ve İsrail vatandaşı blogger Aleksandr Lapşin'in serbest bırakılmasını istedi.
Azerbaycan tarafından basına ve gazetecilere karşı suçlara son verilmesini talep eden protestocular Lapşin'in söz konusu politikanın kurbanı olduğunu ifade etti.
Protestocular adına eylemde konuşma yapan Amerika ''Hay dat'' dairesi doğu bölgesi başkanı Stevie Mesropyan şunları söyledi:
''Özgür ve bağımsız Artsakh Cumhuriyetini ziyaret eden gazetecileri susturma veye tehdit etme herhangi bir girişimi şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan ve Belarus Avrupa'nın son diktatörlükleri ve insan hakları savunması hakkında konuştuğu ve Artsakh Cumhuriyetine destek veren gazetecilerin susturulması bizim için tamamen kabul edilmez. ABD hükümetini bu konuda sert bir tutum göstermeye çağırıyoruz''.
Azerbaycan yönetimi, Ermenistan toprakları üzerinden Dağlık Karabağ’ı ziyaret etme yüzünden blogger Aleksandr Lapşin hakkında soruşturma açarak yakalama kararı çıkartmıştı. Belarus’ta bulunan Lapşin gözaltına aınmış.
Kaynak: Ermenihaber.am
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