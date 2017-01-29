Ermenistan 28 Ocak’ta en önemli ve en sevilen bayramlarından biri olan Ordu Gününü kutluyor.

Ermenistan Yüksek Sovyeti Eylül 1990’da, İçişleri Bakanlığı bünyesinde «Özel Alay»ın tesisi kararını aldı. 4 Mayıs 1991 yılında Ermenistan Hükümeti kararıya Bakanlar Konseyi bünyesinde Devlet Savunma Komitesi kuruldu. 5 Aralık’ta Ermenistan cumhurbaşkanı kararnamesiyle Vazgen Sarkisyan Savunma bakanı olarak atandı.28 Ocak 1992’de "Ermenstan Cumhuriyetinin Savunmasına İlişkin" tarihi kararla Ermeni Ulusal Ordusu tesis oldu. Gün, 2001 yılında resmi bayram ve iş tatili günü ilân edildi.
Ermeni Ordusunun tesisinde Karabağ Savaşının aktif etabına rastlayan 1988-1992 yılları en önemli etap olarak kabul edilmekte. Anılan zaman diliminde Ermenistan yanısıra Dağlık Karabağ’ın güvenliğini milis kuvvetler sağlamaktaydı.
Bugün Savunma bakanı Vigen Sarkisyan ve askeri erkan «Yerablur» Askeri Şehitliğini ziyaret edecek, şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacaklar.
Ermenistandan haberler - NEWS.am
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