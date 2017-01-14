Ermenistan Başbakanı: Barış karşısında toprak verme fikrini kabul etmiyorum

Bugün yılın ilk basın toplantısını yapan Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan gazetecinin, aslen Karabağlı olarak cevaplamasını istediği Karabağ konulu sorusuna “Ben karşısında toprak verme fikrini kabul etmiyorum” diye söyledi. Sözüne devam eden Karapetyan “Eminim ki, uygun müzakereler sayesinde onurumuzu, güvenliğimizi ve zaferimizi korunacak bir çozüm buluruz”.
Karapetyan şu anda müzakerelerin olası senaryosu hakkında konuşmasının mantıklı olmadığını söyledi.
“Ermenistan’da üzerine böyle bir sorumluluk alarak Karabağ konuda bir karar verenin milletimizin razı olmayacağı bir kararın vereceğini zannetmiyorum. Bu çok ciddi bir sorumluluk ve ben böyle bir karar (toprak verme) verebilecek birini görmüyorum. Bundan dolayı bizim bu konuda endişe etmemizin gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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