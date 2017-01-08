Ermenistan Başbakanı'ndan Medvedev'e kutlama mesajı

Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e Noel bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Ermenistan Başbakanı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi: ''Noel bayramınız mübarek olsun. Size ve dost Rus halkına başarı ile refah dilerim. Ermeni ve Rus halklarını birbine sadece geleneksel müteffik-stratejik ilişkileri değil, samimi insani bağları da bağlıyor.
Eminim, Ermenistan ile Rusya'nın ekonomilerinin gelişmesine yönelik ortak çabalarımız önemli sonuçlar vererek işbirliğimze yeni imve kazandıracak''.
Kaynak: Ermenihaber.am
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