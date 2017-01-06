Ermenistan elçisi: Erivan, Moskova’yla stratejik ortaklığını teyid etti

Ermenistan, SSCB’nin dağılması sonrasında yeni koşullara adapte olmada başarılı oldu, ancak Ermenistan yönetimi Rusya’yla yakınlaşmayı tercih etti. Beyan, RIA-Novosti’nin verdiği habere göre, Ermenistan’ın Meksika Büyükelçisi Ara Ayvazyan’dan geldi Ayvazyan Meksika Notimex Ajansına verdiği röportajda, ʺRusya’yla stratejik müttefiğiz, Rusya esas ekonomik partnörümüzdür, biz Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesiyiz, ancak aynı zamanda ABD’yle stratejik ortaklık, AB’yle verimli ve faydalı işbirliği ilişkilerine sahibiz. Böylece bölgemizdeki farklı menfaatleri uyumlandırmaya çalışıyoruzʺ dedi.
Elçi Ermenistan’ın gelenksel olarak birçok süper devletin menfaatlerin çatıştığı çok önemli bir jeopolitik ve stratejik hatta olduğunu kaydetti. Bu arada ülke iktidarlarının Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi, dünyanın düşman kapmlara bölünmesinin önlenmesi mantığından hareket etmekteler.
Elçi,ülkenin bağımsız bir ülke olarak gelişimine devam etmesinin Rusya’yla iyi ilişkileri sayesinde mümnün olduğunu da sözlerinde kaydetti.
Ermenistandan haberler - NEWS.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder