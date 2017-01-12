Ermenistan Fonu, Çaykovski Müzik Okuluna 9 piyano ve bir kuyruklu piyano hibe etti

Ermenistan Tüm Ermeni Fonu; Fransa ve ABD Doğu Yakası yerel organlarının katkılarıyla, Çaykovski Müzik Okuluna 9 «Petrof» piyano ve bir «Estonia» kuyruklu piyano hibe etti. Okul Md. Martun Kostandyan ʺPiyano dersleri öğrencilerimizin, uzmanlaştıkları enstrumandan bağımsız olarak müzik bilgisinin temelini oluşturmakta. Hayırseverlerin bu bağışının eğitim sürecine nitel bir değişim getireceği kesindir. 25 piyanoya daha ihtiyacımız varʺ dedi.
Okulun 2015-2016 eğitim döneminde Ermenistan Tüm Ermeni Fonu, ABD Doğu Yakası yerel organı katkıları esaslı bir onarımdan geştiğini kaydedelim. Okulda halihazırda 600 öğrenci eğitim görmekte.
Ermenistandan haberler - NEWS.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder