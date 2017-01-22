Ermenistan-İsrail bir sonraki Uluslararası Toplumsal Forumu Erivan’da gerçekleştirilecek. Karar 19 Ocak’ta Tel Aviv’de gerçekleşen II. Forum esnasında alındı. Ermenistan Millet Meclisi Toplu ve Enformasyon Araçlarıyla Bağlar Dairesinden verilen bilgiye göre, II. Ermenistan-İsrail Uluslararası Toplumsal Forumunun açılışında Ermenistan ve İsrail Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanları Tali Ploskov ve Artak Zakaryan birer konuşma yaptılar. Forum çalışmalarını H. Kotanjyan ve A. Tsinker koordine ettiler. Forum öncesindeki 3 gün boyunca Ermeni ve Yahudi tarafları ilgili alan uzmanlarıyla temaslarda bulundular.
Önümüzdeki süreçte ortaklaşa gerçekleştirilecek alansal ve bir dizi proje çalışması belirlendi.
Bir sonraki forumun Erivan’da Nisan ayında yapılması, bu arada sağlanan mutabakatlar çerçevesinde ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi öngörülmekte.
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