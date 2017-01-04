Ermenistan-Türkiye: Diyalog ve Uzlaşının Yolunu Açmak Konferansı Çağrısı

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı çerçevesinde, iki ülkedeki sivil toplumu güçlendirmek ve bir araya getirmek amacıyla Ermenistan-Türkiye: Diyalog ve Uzlaşının Yolunu Açmak isimli bir konferans düzenleniyor. Konferans için makale özetlerinin son yollanma tarihi 15 Ocak 2017. Makale konuları ve önemli tarihleri içeren ayrıntılı duyuru metnini aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
“Konferans, Avrupa Birliği İstikrar Aracı desteği ile Türkiye ve Ermenistan’daki sivil toplumu güçlendirmek ve bir araya getirmeyi ve böylece iki ülke arasında istikrar ve barışın tahsisine yardımcı olmayı hedefleyen bir program olarak sürdürülmekte olan Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Bölüm (ATNP2) kapsamında düzenlenmektedir.
Konferansın amacı, ekonomi, kültür, eğitim alanları ve iki ülke arasında farkındalığı arttırıcı aktiviteler aracılığıyla, Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerine yoğunlaşan mevcut ve yeni aktörlerin arasında akademik ve siyaset üretici işbirliğine destek olmak, bilgi akışını güçlendirmek ve bu alanda çalışan araştırmacılar, uzmanlar, medya temsilcileri ve kurumlar arasında bir ağ oluşturmaktır.
Konferans, bir ağ oluşturmanın yanı sıra, tartışma, müzakere ve yeni fikirlerin üretilmesine de olanak sağlayacak bir etkinlik olarak tasarlanmıştır.
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