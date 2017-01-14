Ermenistan’ın en uzun boylu adamı Arşavir Grigoryan

Arşavir Grigoryan Ermenistan’ın en uzun boylu adamıdır. 2 metre 34 santimetrelik boyu olan Arşavir, çocukluğunda diğer çocuklardan farklı olmadığını söylüyor. 15-16 yaşndayken çok hızlı 2 metreye ulaştığını anlatan Arşavir kardeşinin boyunun de 1.80 sm olduğunu dile getiriyor.
Güncel hayattaki zorluklarını anlatan Arşavir, en büyük sorununun iş ve giyim bulması olduğunu söylüyor. Finansist mesleğine sahip olduğunu, ancak koruman, sonra da itfaiyeci olarak çalıştığı anlatan Arşavir giyimlerini özel olarak ABD’den sipariş ettiğini söylüyor.
2015 yılında Arşavir Fransa’da 2 metre 20 santimetre ve fazla boyu olan adamların yarışmasına katılmak üzere Paris’e yerleşti. Yarışmada 3.’su olan Ermenistan’ın en uzun boylu adamı, kendisinden uzun boyluleri görmek tuhaf olduğunu belirtti.
Kaynak: Ermenihaber.am
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